Presentata la richiesta per fare del Treno di Dante uno dei primi treni a idrogeno in Italia

Uno dei primi treni ad idrogeno in Italia potrebbe essere il Treno di Dante, il treno che collega Firenze a Ravenna. Quella che una volta si chiamava la Faentina, al centro di un progetto di riqualificazione di stampo turistico, potrebbe quindi essere il treno d’avanguardia per tutta l’Italia. La richiesta viene da Firenze, dove, durante i lavori del consiglio metropolitano, il sindaco Dario Nardella ha spiegato come sia stata inviata una lettera alla ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e al ministro per il turismo Dario Franceschini firmata congiuntamente dalla città metropolitana di Firenze, d’accordo con la città di Ravenna, dalla Regione Toscana e da Rete Ferroviaria Italiana per chiedere l’avvio della sperimentazione del treno ad idrogeno.