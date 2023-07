Nuovo primario in Cardiologia all’ospedale di Faenza: è il dottor Matteo Tebaldi

Presentati due nuovi primari per l’ospedale di Faenza, che nel frattempo vede avanzare anche i lavori di ristrutturazione edili ed entro la fine dell’anno dovrebbe abbandonare la grande impalcatura in Corso Mazzini. La dottoressa Elena Bigi ha assunto la guida dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione. Il dottor Matteo Tabaldi invece è ora a capo del Servizio di Cardiologia.

Il dottor Tebaldi arriva dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino, dopo le esperienze a Ferrara e Castelfranco Veneto. Professore di seconda fascia nel settore Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio, ricercatore, è nel comitato Editoriale di riviste internazionali per Cardiologia e Cardiologia Interventistica.