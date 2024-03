Presentata ai giovani la Chiamata alle Arti del Ravenna Festival

Quattro giornate per vivere l’arte e condividerla. Presentata agli studenti di Ravenna la Chiamata alle Arti che caratterizzerà l’edizione 2024 del Ravenna Festival. Al Museo Classis, dal 17 al 20 giugno, i ragazzi sono invitati a creare uno spazio di confronto aperto ad una grande varietà di linguaggi artistici: linguaggio per immagini, musica, poesia, mosaico, tante le possibilità di esprimersi, suddivise in cinque sezioni. I ragazzi, fino ai 25 anni, potranno presentare le loro idee, i loro progetti. Potranno partecipare anche i bambini. Una parte della quattro giorni sarà dedicata anche a performance e concerti. L’idea nasce da Cristina Mazzavillani Muti e avrà come direttori artistici Michele Marco Rossi e Anna Leonardi.