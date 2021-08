Dopo la chiusura estiva dal 3 al 15 agosto, la Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo riaprirà al pubblico lunedì 16, osservando l’orario estivo (dal lunedì al venerdì 8.30-13) fino al 29 agosto. In seguito verranno ripristinate anche le aperture pomeridiane del martedì e del giovedì e quella del sabato mattina.

Per accedere alla biblioteca sarà necessario mostrare il Green pass in formato cartaceo o elettronico. Il Green pass non sarà richiesto invece per le restituzioni, i prestiti take away e i minori di 12 anni.

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.