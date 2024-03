Quarto appuntamento domenica prossima 10 marzo alle 11 nella meravigliosa Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna per l’edizione 2024 dei Mikrokosmi, la stagione concertistica organizzata dall’Associazione Culturale Mikrokosmos sotto la direzione artistica di Barbara Valli. Attesa e apprezzata dalla critica locale e nazionale, anche quest’anno la programmazione vede alternarsi sul palcoscenico linguaggi artistici diversi tra loro con proposte di grande caratura e profondo interesse.

Alle 11 il palco di Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna sarà tutto per i giovani con Mikrokosmi Off: l’Orchestra Dei Giovani diretta da Franco Emaldi e Marco Paganelli ci porteranno in un Viaggio nella musica, con un repertorio che spazia da Bach a Chick Corea.

L’Orchestra Dei Giovani è un’associazione di promozione sociale costituita a Ravenna nel 2012. Il progetto, nato da un’idea in collaborazione con Ravenna Festival, persegue la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale nei ragazzi di età scolastica attraverso l’esperienza orchestrale e del “fare musica” insieme, associando ogni anno molti giovani musicisti provenienti dalla scuola secondaria di 1°grado ad indirizzo musicale “Don Minzoni” di Ravenna e da diverse realtà musicali del territorio: laboratori e scuole di musica, Licei Musicali e Conservatori di Musica della regione. L’associazione prevede diverse formazioni, Orchestra di Fiati, Big Band, Brass Band, composte da giovani musicisti che vanno dai 13 ai 25 anni ed i repertori spaziano dalla musica classica alla musica da film, dal jazz alla musica leggera. L’ODG vanta collaborazioni con la Fondazione Ravenna Manifestazioni, si è esibita all’Expo 2015, al Teatro “Dal Verme” e Palazzo Mezzanotte di Milano, a L’Aquila in occasione di “Jazz Italiano per le Terre del Sisma 2017”. Molti artisti sono stati ospiti nei suoi concerti, il trombettista Fabrizio Bosso e il cantante Mario Biondi, e molti compositori hanno scritto ed arrangiato musiche per le varie formazioni, il M° Stefano Nanni ed il M° Alessandro Spazzoli. L’ODG è l’orchestra portante del progetto didattico “Pazzi di Jazz” fin dalla prima edizione del 2014, organizzata da Jazz Network Ravenna ed inserite nel Ravenna Jazz Festival, con la direzione e gli arrangiamenti del M° Tommaso Vittorini e i solisti Enrico Rava, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Mauro Ottolini, Alien Dee e Ambrogio Sparagna. L’ODG è diretta da Franco Emaldi, ideatore del progetto e fondatore dell’associazione, docente di tromba presso la scuola secondaria di 1°grado ad indirizzo musicale “Don Minzoni” di Ravenna.

