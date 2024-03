Grazie a un contributo di 25 mila dollari (circa 22 mila 700 euro) da parte di Cabot Italiana, a cui si aggiungono le cifre ottenute con la vendita delle uova pasquali grazie alla collaborazione di Ravenna FC, OraSi Basket Ravenna Piero Manetti e Atletica Ravenna, è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo pullmino attrezzato dell’associazione Spazio104 Insieme OdV.

L’iniziativa si è svolta all’esterno del centro RiCreazioni di via Don Carlo Sala a Ravenna: alla presenza dei ragazzi e degli operatori di Spazio104 Insieme, di tutte le realtà che hanno partecipato alla raccolta fondi per il pullmino, e degli assessori comunali Gianandrea Baroncini e Giacomo Costantini.

Il taglio del nastro è stato preceduto dai ringraziamenti di Maura Masotti, presidente dell’Associazione, a tutti i presenti; e dai saluti portati da Valentina Zitignani, direttore di Stabilimento e Amministratore Delegato di Cabot Italia (presente assieme alla referente del personale, Renata Bosi); da Claudia Zignani, Direttore Generale del Ravenna FC; da Lorenzo Nicoletti, team manager dell’OraSi Basket Ravenna (presente assieme all’atleta Ivan Onojaife); e da Mouhamed Pouye, tecnico dell’Atletica Ravenna (presente assieme al vicepresidente Roberto Lolli).

Spazio104 Insieme è nato nel settembre 2020 – in una situazione particolarmente delicata anche a causa della pandemia – dall’esigenza di alcune famiglie di ragazzi con disabilità di trovare immediata risposta alla necessità di socializzazione e a rimanere all’interno di un “gruppo strutturato” del quale già facevano parte da diversi anni e che era nato in un contesto che, improvvisamente, si era interrotto. L’obiettivo era quello di ricercare un progetto di inserimento lavorativo per i ragazzi più grandi, già avviati in un percorso di tirocinio nell’esperienza precedente; e un luogo di aggregazione, tempo libero e proposta di socializzazione e laboratori per i ragazzi ancora impegnati nel percorso scolastico.

Ad oggi, la decina di ragazzi seguiti dagli operatori dell’associazione è coinvolta a diverso titolo in varie attività: alcuni di loro fanno parte di un progetto con la Cooperativa Sociale La Pieve al centro RiCreazioni in via Don Carlo Sala, altri sono impegnati in singole situazioni lavorative. Mentre l’Associazione gestisce l’attività pomeridiana dei ragazzi e il tempo libero, con iniziative diverse – laboratori, escursioni, partecipazione ad eventi, attività sportive – finalizzate alla acquisizione di autonomie, maggior capacità di gestione del tempo, dell’uso del denaro, delle autonomie negli spostamenti con i mezzi pubblici, nella socializzazione, oltre ad obbiettivi definiti singolarmente per ogni singolo ragazzo.

Tutte iniziative per cui il pullmino, acquistato grazie alla donazione di Cabot e ai contributi ottenuti grazie alle diverse collaborazioni con le società sportive, riveste un ruolo importantissimo, non solo come mezzo di trasporto ma anche come strumento di condivisione di gruppo delle esperienze.

“Oltre al raggiungimento di un inserimento sociale – spiega Maura Masotti, presidente dell’associazione – la nostra priorità è arrivare a un inserimento lavorativo per tutti i ragazzi. In particolar modo, poiché la loro storia e formazione nasce nell’ambito della ristorazione, continuiamo ad avere come obiettivo quello di realizzare un progetto in questo ambito…”.