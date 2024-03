Prendono il via i tavoli di lavoro aperti alla cittadinanza per la realizzazione del programma elettorale della lista di centro-sinistra “Insieme per Fusignano”.

“Sarà l’occasione per coinvolgere i cittadini e le cittadine in un vero e proprio laboratorio di partecipazione nel quale approfondiremo le opportunità da cogliere, ma anche le criticità a cui far fronte per costruire insieme il nostro progetto per Fusignano”, dichiara il candidato Nicola Pondi, che aggiunge “i tavoli di lavoro sul programma non sono l’unica occasione in cui coinvolgiamo la cittadinanza. Nei mesi scorsi, il PD di Fusignano ha condotto un capillare lavoro di consultazioni di circa 130 fusignanesi. Inoltre, da quando è stata ufficializzata la mia candidatura, sto portando avanti un’importante attività di ascolto che sta coinvolgendo singoli cittadini, associazioni, consulte locali, attività economiche, società sportive, scuola, comunità straniere e qualsiasi altra realtà che mi viene segnalata. E’ un lavoro intenso che fa poco rumore, ma che da la misura del nostro radicamento sul territorio come coalizione di centro sinistra e che è estremamente necessario se vogliamo presentarci con serietà e credibilità alle amministrative di giugno”.

I tavoli di lavoro saranno divisi in due macro temi: quello sulla “cura del territorio”, lunedì 11 e lunedì 18 marzo e quello sulla “cura della comunità”, giovedì 14 e giovedì 21 marzo, presso il secondo piano del circolo Arci Brainstorm, alle ore 20:30.