Premiati 18 nuovi Maestri del Commercio. Premio speciale ai lavoratori del sistema sanitario nazionale

18 nuovi Maestri del Commercio di 50&Più Ravenna. La premiazione alla Camera di Commercio dove sono state celebrate le attività aperte per oltre 25, 40 e 50 anni. Come ogni edizione, l’associazione 50&Più ha poi voluto consegnare un premio speciale, l’Aquila di Ferro, quest’anno andata a tutti i lavoratori del sistema sanitario nazionale della provincia di Ravenna per l’impegno di questi anni di pandemia all’interno degli ospedali, degli ambulatori, delle residenze per anziani e in tutte le strutture sanitarie. In rappresentanza di tutta la categoria, hanno ritirato il premio il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e la direttrice sanitaria Francesca Bravi.

Di seguito l’elenco dei premiati

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’argento – 25 anni di attività

Loredana Maria Benelli (Santerno Ammonite – tabacchi, ricevitoria), Maggiorino Bigini (Faenza – tessuti, biancheria, corredo), Stefano Leonelli (Fusignano – agente di commercio), Paola Montanari (Mandriole – edicola, profumeria).

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’oro – 40 anni di attività

Maurizio Giorgioni (Ravenna – erboristeria, prodotti naturali, drogheria), Franca Marini (Alfonsine – ambulante biancheria), Sauro Montroni (Fusignano – agente di commercio), Franco Poggiali (Ravenna – agenzia marittima), Silvia Rocca (Lugo – pizzeria).

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila di diamante – 50 anni di attività

Romano Amaducci (Cervia – generi alimentari), Chierina Castellani (Castiglione di Cervia – panificio), Graziano Ferdani (Cervia – ambulante in abbigliamento), Vincenza Masini (Ravenna – giocattoli e plastica), Settimia Panzavolta (Ravenna -Abbigliamento, confezioni (Ponti), Cosetta Piva (Ravenna – stoffe, confezioni, merceria), Laura Poni (Cervia – tabacchi e ricevitoria), Marcelline Marie Staub (Ravenna – oreficeria), Elviro Venturini (Lugo – pizzeria).