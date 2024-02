La Polizia Locale – Ufficio Strumentazione Tecnica e Controllo Trasporto Pesante – durante un controllo, in via Trieste, con direzione Ravenna – Marina di Ravenna, intimava l’alt, con paletta di ordinanza, ad un autotrasportatore, che, incurante dell’obbligo di fermarsi, proseguiva la marcia. Il veicolo, dopo inseguimento, veniva fermato sulla via Classicana. Il conducente, trentaquattrenne, all’atto dell’accertamento risultava viaggiare senza avere inserito la “tessera conducente”, motivo per cui ha dichiarato di “non essersi fermato all’alt”.

Il trasgressore è stato pertanto sanzionato ai sensi del Codice della Strada per non essersi fermato all’alt, violazione per la quale è prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente e la comunicazione alla Prefettura per la definizione dell’importo della sanzione (prevista da 87 a 344 euro), e per aver circolato senza inserire la “tessera conducente”, violazione che prevede una sanzione pecuniaria di 866 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione (da 15 giorni a 3 mesi).