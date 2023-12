Nel pomeriggio di ieri, nella sede della Polizia locale di Ravenna, il comandante Andrea Giacomini ha accolto gli assistenti civici per uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie. Nella circostanza il comandante ha voluto esprimere il proprio personale ringraziamento ad ognuno dei volontari per la collaborazione e l’ausilio forniti a servizio della città.

Gli assistenti civici svolgono un’attività di volontariato e, già da anni, collaborano con la Polizia locale, in particolare fornendo ausilio per la vigilanza e l’assistenza agli alunni nei momenti di entrata e uscita presso alcuni istituti scolastici. Attività per la quale il fabbisogno risulta particolarmente significativo essendo ben 40 le scuole, primarie e secondarie di 1° grado, da presidiare. Da qualche tempo, inoltre, la figura dell’assistente civico è impiegata, nella sede della Polizia locale di via D’Alaggio, per prestare collaborazione nell’attività di accoglienza e assistenza ai cittadini che accedono agli uffici aperti al pubblico, per usufruire dei vari servizi, fornendo informazioni e indirizzandoli in base alle esigenze rappresentate.