Proseguono gli incontri dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo con i “bagnacavallesi nel mondo” che rientrano per le vacanze nel loro paese di origine. Giovedì 1 agosto è stata accolta dal sindaco Matteo Giacomoni Valentina Benini, classe 1984, residente da nove anni in Olanda.

All’incontro erano presenti anche il figlio e la madre di Valentina e Gabriella Foschini e Valentina Zannoni per l’associazione Amici di Neresheim, che ha ideato questo progetto per mantenere i contatti con le cittadine e i cittadini di Bagnacavallo che vivono all’estero per motivi professionali, di studio o personali.

Valentina Benini ha raccontato di essersi trasferita all’estero per motivi di lavoro. Laureata in Archeologia, dopo qualche anno come cameriera si è ritrovata senza lavoro e con scarse probabilità di trovarlo nell’ambito dei suoi studi. Ha così deciso di trasferirsi in Olanda dove ha trovato in poco tempo un impiego.

Attualmente Valentina lavora per una multinazionale di prodotti per l’agricoltura, dove si occupa di assistenza e supporto ai clienti, molti dei quali si trovano proprio in Italia e il suo team è composto da cinque colleghi italiani. In ambito lavorativo parla pertanto italiano ma anche inglese in base al mercato di riferimento, mentre nella vita quotidiana alterna olandese e inglese.

“Il popolo olandese – racconta Valentina – non è particolarmente aperto alle persone provenienti dall’estero, almeno non a Limburg, zona di provincia, dove vivo. Ad Amsterdam l’ambiente è sicuramente più inclusivo. Le amicizie che ho sviluppato nel tempo sono prevalentemente con persone non olandesi. Qui abbiamo trovato una nostra dimensione. Mio figlio ha vissuto in Olanda tutta la sua vita con legami e amicizie ormai radicate, se penso al nostro futuro per ora mi vedo in questa realtà, con i suoi pregi e i suoi difetti.”

L’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim ha tra i propri scopi quello di mantenere vivi i rapporti con i numerosi bagnacavallesi che per i più svariati motivi vivono all’estero. Per questo ha creato la pagina Facebook “Bagnacavallo nel mondo” e da circa sette anni organizza, insieme all’Amministrazione comunale, incontri con i bagnacavallesi all’estero quando ritornano in città.