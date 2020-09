Le biblioteche sono da sempre un luogo di riferimento per giovani e studenti che alla prese con esami universitari, tesi, verifiche ed interrogazioni trovano nelle postazioni silenziose delle sale studio un luogo dove concentrarsi e dedicarsi all’apprendimento. Ma le misure introdotte per il contenimento dell’epidemia hanno reso complicata la permanenza in biblioteca per gli studenti, dagli orari di apertura ridotti ai pochi posti a sedere.