Precedenze ai ciclisti, strade urbane ciclabili, zone scolastiche e autovelox in città. Arrivano le nuove norme

Strade urbane ciclabili con limite di velocità non superiore a 30 Km/h, con banchine pavimentate e marciapiedi, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per le biciclette. Doppio senso ciclabile su strade cittadine ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 Km/h o in Ztl e nuove corsie bici-bus, purché non siano presenti binari tramviari a raso. Infine precedenza ai ciclisti, con l’obbligo per gli altri veicoli di dare la precedenza sulle strade urbane o sulle strade che vi si immettono o ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. Sono alcune delle nuove norme legate al codice della strada che hanno accompagnato il decreto Semplificazioni. Istituite anche le zone scolastiche, con la circolazione, la sosta e la fermata limitate o escluse e sanzione che andranno da un minimo di 164 euro a un massimo di 644 euro e sospensione della patente in caso di reiterazione del comportamento scorretto nell’arco di un biennio.