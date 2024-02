PMI Salute sostiene i Comuni alluvionati di Solarolo e Sant’Agata sul Santerno

Il Consiglio Direttivo di PMI Salute, il Fondo di sanità integrativa dedicato alle pmi manifatturiere e meccaniche nato dall’accordo tra Confimi Meccanica, FIM – CISL e UILM – UIL, ha consegnato questa mattina un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto disabili all’Assistenza Pubblica del Comune di Solarolo, alla presenza della presidente di Confimi Romagna Rachele Morini e del segretario generale Federico Marangoni.

“A seguito dell’alluvione sono andati persi tutti e 13 gli automezzi destinati al trasporto di anziani e persone in difficoltà e questa generosa donazione di PMI Salute è stata veramente provvidenziale per il nostro territorio messo in ginocchio dagli eventi dei mesi scorsi”. Queste le parole di Luigi Mainetti responsabile delle Pubblica Assistenza che ha incontrato i vertici di PMI Salute, il presidente di PMI Salute, Emanuele Fantini, e tutti i rappresentanti del Fondo giunti da Roma per l’occasione.

Un’ulteriore donazione è stata fatta anche al Comune di Sant’Agata sul Santerno che ha ricevuto una dotazione completa di attrezzature per la manutenzione del verde pubblico alla luce della distruzione totale del campo sportivo locale e di tutte le aree verdi della zona. Anche in questo caso sono molto sentite le parole del sindaco Enea Emiliani che ringrazia Confimi e PMI Salute per l’importante donazione: “L’alluvione che ci ha colpito ha devastato anche i luoghi pubblici, in particolare i parchi, e questa donazione rafforza la nostra capacità di lavoro per ripristinare le aree verdi, importanti luoghi di aggregazione. Il vostro concreto sostegno, la vostra solidarietà, ci dà la forza per resistere e continuare a lavorare quotidianamente per risollevare il nostro piccolo paese”.