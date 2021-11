Piatto Sospeso al Re di Girgenti | VIDEO

Piatto sospeso domenica 7 novembre al Re di Girgenti in via Mangagnina dove RavennaFood ha servito un pranzo di solidarietà per gli ospiti del dormitorio.

Nato nel 2019 per iniziativa di Ravenna Food ed Ecologia di Comunità, con la compartecipazione di Slow Food Ravenna e il patrocinio del Comune di Ravenna, il Progetto ‘Piatto Sospeso’ ha l’obiettivo di aiutare le persone indigenti, individuate dal sistema di aiuto cittadino, promuovendo un’iniziativa per offrire loro un pasto caldo, o una selezione di prodotti freschi, a fronte di una donazione di 10 euro da parte dei cittadini/e.

Nel corso dell’emergenza Covid, fa sapere RavennaFood sul proprio profilo Facebook, questa iniziativa solidale ha consentito di consegnare un totale di oltre 2.000 pasti ai bisognosi delle varie mense sociali ravennati (Re di Girgenti, la Mensa Di Fraternita’ Borgo S.Rocco, Caritas, Cooperativa Sociale Progetto Crescita Onlus e Villaggio Globale Botteghe del Mondo).

Proprio in questi giorni è stata attivata la possibilità di aderire al Piatto Sospeso anche attraverso Satispay, oltre al ticket acquistabile nei ristoranti aderenti a RavennaFood e ai Locali Amici Slow Food.

Basterà inquadrare, con il lettore il QR code di uno smartphone già abilitato per l’uso di Satispay, il Codice Piatto Sospeso. Una volta visualizzato il logo del Piatto Sospeso si potrà scegliere la cifra da donare.