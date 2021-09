I Raggisolaris festeggiano la Supercoppa di serie B. Dopo il trionfo di domenica a Lignano Sabbiadoro, il primo nella storia della società faentina nata nel 2006, la festa si è tenuta a Campus, il centro sportivo ideato per far crescere il settore giovanile, in compagnia di sponsor, amministrazione comunale e la grande famiglia che ha visto in questi anni la squadra crescere mano a mano.