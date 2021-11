Reddito di cittadinanza: Faenza fra i territori in regione con più progetti utili alla collettività | VIDEO

23 progetti attivati sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina per coinvolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività: dalla cura delle aree verdi alla manutenzione degli impianti sportivi, dall’accoglienza negli uffici comunali o nei musei, all’accompagnamento a scuola dei bambini. Sono 50 i percettori del reddito al momento coinvolti nell’opera di restituzione alla società della misura di sostegno. 70 quelli che potrebbero essere impiegati in mansioni che richiedono, per tre mesi, dalle 8 alle 16 ore settimanali. Numeri che vedono Faenza fra i territori più attivi in regione. Un lavoro di squadra che arriva dalla collaborazione fra i Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina, il Centro per l’Impiego, l’Agenzia per il Lavoro, Fare Comunità, Cooperativa Consortile Sociale.

Diversi dei beneficiari del reddito coinvolti hanno poi deciso autonomamente di continuare i percorsi anche una volta terminato l’impegno richiesto dalla legge.