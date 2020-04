A maggio arriva il pre-triage all’Oncologia di Faenza: potrebbe essere la prassi per i piccoli reparti

Partirà nei primi giorni di maggio il pre-triage al reparto di Oncologia dell’ospedale di Faenza per verificare lo stato di salute di tutti coloro che accedono alla struttura. Il reparto di Oncologia di Faenza è un piccolo reparto, ma ad alto rendimento. Nei giorni di afflusso maggiore, sono anche un centinaio le persone che entrano ed escono dai locali. Così è stato deciso di installare, con la collaborazione dello IOR, un gazebo dove effettuare un pre-triage per garantire la sicurezza di operatori e pazienti. Con l’arrivo della “fase 2” altri pre-triage potrebbero essere inaugurati davanti ai reparti che non possono contare su locali molto ampi