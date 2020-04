Billo Circus, seguitissimo da bambini e famiglie, regalerà un momento di spettacolo in piazza del Popolo a Ravenna, domenica 26 aprile con inizio alle 17.

Naturalmente sarà possibile seguirlo non di persona, a causa delle misure di contrasto della diffusione del Coronavirus, ma tramite i social, in particolare dalla pagina Facebook di Billo Circus dove sarà trasmesso in diretta.

Lo spettacolo, 45 minuti di performance, è offerto gratuitamente dall’artista che ha ottenuto i dovuti permessi dal Comune – assessorato al Commercio, altrettanto gratuitamente, grazie all’autorizzazione della Prefettura e alla Gamie Srl che contribuirà con l’allacciamento senza oneri della corrente elettrica. Durante lo svolgimento assicura la sua presenza la Polizia locale.

Nello spazio allestito in prossimità delle colonne, proprio sotto il palazzo comunale, Billo e la moglie Cristina, con l’assistenza di un collaboratore, nel rispetto delle necessarie norme di sicurezza e adottando tutte le attenzioni che il momento richiede, si esibiranno per offrire un momento di divertimento ai bambini e alle loro famiglie che da molto tempo rispettano l’isolamento domestico.

Inoltre, sarà anche l’occasione per contribuire alla raccolta di fondi legata all’emergenza Covid-19. Sarà possibile fare una donazione alle seguenti coordinate bancarie: Ausl Romagna – Intesa San Paolo – Iban IT34W0306913298100000300064 – Tesoreria Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna precisando nella causale “Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna”.