“Nonostante il Ministero non abbia ancora dato una data certa per le elezioni amministrative 2022 la coalizione del centrosinistra di Riolo Terme si è mossa già da mesi. A seguito degli incontri con i partiti che si sono mostrati interessati e con la società civile, il PD ha espresso la sua candidata alla carica di Sindaco, Federica Malavolti, con una lista civica dal nome “Riolo Terme per la Comunità”

Volto noto nel nostro comune, ha infatti ricoperto la carica di ViceSindaca nel primo mandato Nicolardi (2012/2017) ed in seguito è stata eletta come segretaria della sezione locale del PD.

Giovane, dinamica, mamma e laureata in Storia Moderna, siamo convinti che Federica sia la persona più adatta per ricoprire la carica di Sindaco, la presentazione ufficiale avverrà Lunedì 28 Marzo presso la Sala Sante Ghinassi (via verdi, 5), alle ore 20.30.

Le sfide che attendono la prossima Amministrazione sono molte a partire dalla riqualificazione urbana e dal risparmio energetico, fino all’accoglienza inclusiva e alla progettazione strategica per i bandi del PNRR; proprio per questo fin da subito verranno organizzati gruppi aperti di lavoro a cui sono invitate persone rappresentative della comunità.”

I gruppi di lavoro, attivi sul territorio riolese per un mese circa, avranno come temi: Cultura, Turismo e Attività Produttive, Scuola e Sociale, Ambiente e Parco, Sport e Politiche giovanili. Gli incontri verranno organizzati anche nelle tre frazioni, per porre l’attenzione sulle necessità espresse dalle comunità di Isola, Borgo Rivola e Cuffiano.