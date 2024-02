Un primo, importante, passo da parte del PD di Lugo nel cammino che condurrà alle elezioni per il Parlamento europeo e per le Amministrative del prossimo 8 e 9 giugno.

Il Salone Estense della Rocca di Lugo ha ospitato nella serata di ieri un’assemblea pubblica alla quale hanno preso parte la Senatrice Susanna Camusso e la candidata sindaca per il Comune di Lugo Elena Zannoni. Presenti all’iniziativa anche altri tre candidati sindaci nel territorio della Bassa Romagna espressione della volontà del PD: Stefano Sangiorgi per Massa Lombarda, Nicola Pondi per Fusignano e Andrea Sangiorgi per Conselice.

Nel corso dell’appuntamento, che ha registrato un’ampia partecipazione e un alto coinvolgimento sui temi trattati, numerosi sono stati gli interventi anche da parte del pubblico presente. Dalle pari opportunità per donne e uomini, all’importanza del settore agricolo, alla sanità: è stato un primo momento per definire l’agenda delle priorità per le prossime amministrazioni.

Tra queste, certamente non manca il tema di un rafforzamento dell’Unione dei Comuni, cogliendo la positiva presenza dei tre candidati di Comuni limitrofi.

Per quel che riguarda la campagna elettorale per le Amministrative, dall’assemblea è uscita chiaramente la volontà di dare il via al percorso programmatico con le forze che hanno deciso di sedersi al tavolo di confronto e di proseguire nell’azione di ascolto capillare di cittadini e forze sociali. L’obiettivo è quello di dar vita a un’amministrazione che abbia tra i propri obiettivi principali la tutela dei cittadini che necessitano maggior sostegno, il rafforzamento della sanità pubblica, e l’attenzione all’ambiente.

Nel corso della serata sono stati trattati anche temi più ampi riferiti alle Elezioni Europee con particolare attenzione alla pace e ad un’Europa che sappia tutelare i valori della Costituzione e quelli di equità nel trattamento dei cittadini di ogni singolo stato.

“Questa è solo la prima di una serie di iniziative – spiega Edgardo Farolfi, segretario del circolo PD Lugo Città – che intraprenderemo nel contesto di un percorso aperto e trasparente, in grado di coinvolgere la nostra comunità e renderla partecipe. Si è trattato di una prima occasione di ascolto e di acquisizione dei contributi che tanti cittadini possono fornire in maniera costruttiva per il bene del territorio e per affiancare Elena Zannoni nella sua candidatura a sindaca di Lugo in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno”.