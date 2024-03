“Il Partito Democratico di Bagnacavallo esprime soddisfazione per l’accordo bilaterale tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo.

Quanto presentato ieri in conferenza stampa rappresenta il compimento di un percorso avviato da diverso tempo e che ha visto il finanziamento delle somme necessarie nell’ultimo bilancio di previsione approvato a fine 2023 con il voto favorevole dei gruppi consiliari del Partito Democratico e di Officina delle idee e il voto contrario dei gruppi di minoranza.

Riteniamo vada dato atto alla Sindaca e alla Giunta tutta di aver lavorato nell’interesse della comunità, anche facendosi carico di importanti impegni che normalmente non sarebbero in capo al Comune, per raggiungere un importante accordo che andrà a ripristinare la presenza della caserma nel capoluogo.

L’impegno, come Partito Democratico di Bagnacavallo, è e sarà sempre quello di attenzionare le tematiche più significative per agire concretamente e portarle in tutte le sedi competenti, per rispondere alle esigenze dei nostri concittadini.

Auspichiamo che ora si proceda velocemente con la progettazione e l’assegnazione dell’appalto e la conseguente realizzazione dei lavori previsti.”