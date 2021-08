L’ex premier Giuseppe Conte è avvertito, Mingozzi ed i Repubblicani di Ravenna sono stati chiari: “Difenderemo sempre l’Oil&Gas!”

PRI e PD sono una garanzia per le classi capitaliste romagnole, loro sono “senza se e senza ma” dalla loro parte!. L’ipocrisia del Partito Democratico nei confronti del finto antifascismo (il Sindaco un giorno autorizza i fascisti a commemorare il gerarca Muti, il giorno dopo si presenta commosso a commemorare i partigiani uccisi proprio dalla Brigata Ettore Muti!), del finto pacifismo (20 miliardi di Euro all’anno alla NATO), della Sanità pubblica (37 Miliardi di Euro di tagli alla Sanità pubblica in meno di 10 anni!) sono ormai note, oltre che vergognose.

A questo si aggiunge il singolare comportamento del Partito Repubblicano (il partito del vice sindaco “per grazia divina” qui a Ravenna) che ricorda da sempre con affetto Anita Garibaldi, un’eroina proletaria ed amica dei popoli oppressi di tutto il mondo, ma che scatta subito sull’attenti non appena sia necessario difendere gli interessi proprio di quelle élite di potere che Anita combatteva. Tra il popolo e il capitale, il PRI è certo: dalla parte del capitale, sempre.

La non coerenza ed il non rispetto per la Storia: la ricetta di un matrimonio felice, quello fra il PD ed il PRI. I cittadini meritano qualcosa di meglio.