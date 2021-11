Nonostante il tempo non dei migliori questa mattina è partita da piazza del Popolo a Ravenna la Ciclostorica nel segno del sommo poeta. I ciclisti con vestiti e bici d’epoca sono partiti per il percorso citato da Dante “foresta spessa e viva” attraverso la pineta per poi arrivare a Cervia città dl sale. L’organizzazione della manifestazione è a cura della Fiab di Ravenna.