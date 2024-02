Partecipato convegno sulla riforma del terzo settore

Grande successo per il convegno organizzato a Ravenna presso l’Hotel Mattei da MOVIMENTO PER IL VOLONTARIATO ITALIANO – SEZIONE DI RAVENNA in collaborazione tecnica con PER GLI ALTRI SERVICE SRL – SOCIETA’ BENEFIT, su impulso e collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna, l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confartigianato Ravenna. Il convegno ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna.

L’evento, focalizzato sulla Riforma del Terzo Settore, ha analizzato le evoluzioni e le prospettive connesse, grazie all’intervento di relatori esperti del settore. Il Dott. Gianluca Cantisani, Presidente del Movi Nazionale, ha introdotto i lavori, facendo un excursus sociale sulla Riforma e sullo stato di salute del volontariato.

La d.ssa Sabina Tarozzi – Commissione ETS ODC Ravenna e l’Avvocata Michela Guerra – vice presidente del MOVI Ravenna – hanno moderato l’incontro. L’Avvocato Raffaele Mozzanica dello studio Degani, – esperto in materia di Terzo Settore e diritto sociosanitario, docente del laboratorio Aree Politiche Sociali presso l’Università Bicocca di Milano – ha affrontato gli aspetti giuridici della Riforma, con particolare riferimento ai temi oggi più attuali. La D.ssa Cinzia Ioppi, Responsabile per la gestione territoriale Runts dell’E-R, ha parlato di aspetti operativi della Riforma.

Il Dott. Gabriele Sepio – giurista, esperto di Terzo Settore del Sole 24ore, direttore scientifico Modulo 24 Terzo Settore – ha trattato la tematica dell’inquadramento fiscale per gli enti di terzo Settore e le novità 2024 per l’Iva delle associazioni. Le tematiche affrontate, molto sentite e attuali su una Riforma che sta entrando adesso nel vivo degli aspetti fiscali, possono avere una ricaduta reale sull’operatività delle nostre Associazioni. Proprio per questo, il convegno ha voluto esaminare e approfondire tali temi, evidenziando le evoluzioni nel contesto normativo e offrendo prospettive sulle future direzioni e opportunità per il terzo settore.

L’evento è stata anche un’occasione di confronto e scambio di idee tra rappresentanti del settore, professionisti, e autorità coinvolte.