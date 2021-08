Parco Bucci: servirebbe un dipendente in pianta stabile e multe per chi non rispetta le regole

In autunno il Comune di Faenza indirà la nuova gara per la gestione del parco Bucci e del parco della Rocca. A fine ottobre infatti scadrà la convenzione con l’associazione Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi che da tre anni gestisce le due importanti aree verdi. Grazie al lavoro dei volontari, in questi tre anni la situazione nei due parchi è notevolmente migliorata. Non sono stati risolti tutti i problemi: rifiuti, maleducazione e abbandoni sono difficili da estirpare. Il Comune redigerà un nuovo bando, nel quale verranno indicate nuove richieste ai futuri gestori e si porranno le basi per nuovi accordi. Alcune delle contromisure da prendere sono indicate proprio dalla Piccola Oasi al termine dei tre anni di gestione.