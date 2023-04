Incendio questa mattina alle 6 alla facoltà di scienze ambientali. Ha preso fuoco un quadro elettrico all interno di un vano con diversi macchinari, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento e messo in sicurezza il tutto, chiamati anche i Carabinieri per l’indagini, dalle prime ipotesi si pensa ad cortocircuito. L’allarme è stato dato da una Guardia Giurata mentre faceva il giro di pattuglia.