Grande vittoria in rimonta della Fenix Energia, aggiudicatasi 3-2 un derby teso e combattuto sul campo delle Portuali Ravenna. Una prestazione di carattere che conferma l’ottimo momento delle faentine, costrette purtroppo a fermarsi per la pausa del campionato lunga due settimane.

Come da pronostico la partita è molto equilibrata. Nei primi due set sono le padrone di casa a dettare legge grazie alla maggiore precisione in attacco e ad una buona difesa, portandosi sul 2-0, vincendo 25-22 la prima frazione e 25-19 la seconda. Poi arriva la grande reazione della Fenix Energia, brava a ritrovarsi proprio nel momento più difficile della gara. Sotto 12-14, piazza un break di 7-0 per il 19-14, accelerata che porta al gruppo una grande carica: è il preludio del 25-19 di fine terzo set. Un copione simile va in scena anche nel quarto set, ma questo volta l’allungo arriva sul 18-17. Un parziale di 8-1 permette di andare sul 25-18 e di impattare il match sul 2-2. Faenza ha ormai preso in mano l’inerzia e lo si vede nel tie-break. Dopo un 4-0 iniziale, la Fenix Energia subisce la rimonta fino al 5-4, ma la maggiore lucidità e la grande concentrazione sono decisive per il 15-8, facendole conquistare due punti d’oro su un campo molto difficile da espugnare.

“Complimenti alle mie ragazze che hanno saputo venire fuori dalla “tana del lupo” quasi indenni – commenta coach Angelo Manca -. Complimenti alle Portuali che in casa propria, hanno dimostrato un’altra volta di saper giocare molto bene sfruttando il fattore campo.

Per quanto ci riguarda, anche questa settimana siamo stati costretti ad allenarci a ranghi ridotti a causa dell’influenza, di piccoli infortuni e motivi di lavoro. Però le ragazze hanno saputo reagire e restare concentrate. All’inizio della partita eravamo molto contratti e abbiamo commesso troppi errori e ilePortuali non si sono lasciti sfuggire l’occasione tenendoci sotto, poi piano piano siamo cresciuti e abbiamo ritrovato il filo del gioco.

Ora ci attendono altre due settimane di stop che spero siano un’occasione per lavorare sereni in vista di questo difficile girone di ritorno”.

Il campionato si ferma per due settimane. La Fenix Energia giocherà la prossima partita sabato 10 febbraio alle 17 in casa con il Rubicone In Volley.

CSRC Portuali Ravenna 2

Fenix Energia Faenza 3

(25-22; 25-19; 19-25; 18-25; 8-15)

RAVENNA: Casadei; Santini 7; Ceccoli; Zoffoli Bortolazzi; Ballardini 5; Prati ne; Gaddoni 10; Ravaglia 1; Gelosi L2; Francisconi L1; Piovaccari 16; Ghetti 8; Galassi 15; Carsetti ne. All.: Rambelli

FAENZA: Alberti 17; Bertoni 7; Solaroli ne; Francesconi 16; Gorini 16; Emiliani 9; Baldani 5; Cavallari 6; Guardigli ne; Maines 6; Seganti L1; Zoli L2. All.: Manca

NOTE. Punti in battuta: RA: 7, FA: 6; Errori in battuta: RA: 1, FA: 7; Muri: RA: 14, FA: 7