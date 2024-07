Presentato lo staff tecnico del Ravenna FC per la prossima stagione

Il Ravenna FC ha ufficialmente presentato lo staff tecnico che seguirà la squadra per la stagione 24/25. Il Direttore Sportivo Mandorlini e il tecnico Antonioli si sono detti soddisfatti del gruppo costruito e pronti per affrontare questo nuovo campionato in cui la società parte con l’obiettivo di arrivare davanti a tutti.

Il gruppo squadra è stato confermato nei suoi giocatori più importanti e i nuovi acquisti hanno aggiunto qualità ma soprattutto voglia di raggiungere obiettivi prestigiosi seguendo tutti la stessa direzione.