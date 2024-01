Nella mattinata di giovedì 18 gennaio, un gruppo di Benemerite dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, accolte dal primario dottor Federico Marchetti, ha consegnato la somma di euro 925, raccolti in occasione del pranzo sociale per gli auguri natalizi. Questa importante donazione andrà a sostenere le attività che l’associazione A.G.E.B.O OdV propone da anni nell’Unità di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Nell’Associazione Nazionale Carabinieri le Benemerite,madri, mogli, figlie e congiunti di Carabinieri in servizio e in congedo, sono una componente importante, che in breve tempo ha saputo conquistare il favore degli associati, della popolazione e delle autorità. Eleganti nella divisa sociale, disimpegnano i loro compiti con generosità, entusiasmo e passione, facendosi apprezzare per il tatto ed il tratto femminile, in occasione di pubbliche manifestazioni.