Ottobre è il mese dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, promuove da decenni la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”, attraverso la quale, per un intero mese, i centri ottici si mettono al servizio dei cittadini effettuando controlli dell’efficienza visiva gratuiti.

Il messaggio di quest’anno vuole sensibilizzare il pubblico, che investe in tecnologia a prendersi cura, in egual misura, anche del proprio benessere visivo, spesso messo in secondo piano, per il quale esistono soluzioni tecnologicamente performanti.

Occorre stimolare l’attenzione delle persone alla salvaguardia del benessere visivo: molte persone investono in tecnologia ma trascurano la propria vista.

La campagna 2019 lancia lo slogan “VUOI SEMPRE IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA: ANCHE I TUOI OCCHI MERITANO IL MEGLIO”, proprio per invitare il pubblico a entrare nel centro ottico per un controllo gratuito, dove un professionista della visione, in caso di necessità, può suggerire la migliore tecnologia per lenti e occhiali su misura.

Le persone che desiderano sottoporsi al controllo gratuito dell’efficienza visiva, possono recarsi presso i Centri Ottici aderenti che espongono la locandina di “Ottobre mese della vista 2019”.

I Centri Ottici di FAENZA, aderenti Confcommercio Ascom Faenza e Federottica, che partecipano all’iniziativa sono: