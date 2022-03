La cappella della Madonna Greca piena oggi pomeriggio, per il momento di preghiera voluto dalla Chiesa ortodossa di via Candiano. Fedeli delle chiese ortodosse e cattolici, italiani, ucraini, moldavi, russi e romeni. A rappresentare le rispettive chiese c’erano, Padre Ian, diacono della parrocchia ortodossa russa di via Candiano, padre Dan Vesea, della chiesa ortodossa romena e, per la diocesi, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e don Pietro Parisi, dell’Ufficio Ecumenismo diocesano.