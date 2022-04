Ecco le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio 2022:

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana potrebbe regalarti i primi assaggi di un prossimo cambiamento della tua vita. Ti aspettano momenti molto impegnativi, perché dovrai fare pulizie, liberarti di un passato ormai inutile, anche se attraverso esperienze complicate. Le giornate migliori saranno quelle di giovedì e venerdì, quando la Luna approderà nel tuo segno.

Toro

La settimana sarà piuttosto interessante. A poco a poco stai riprendendo quota dopo diverse settimane che ti hanno messo a dura prova. C’è chi ha dovuto rivedere il proprio rapporto di coppia, chi si è dovuto difendere da attacchi ingiusti, fatto sta che ne sei uscito con le ossa rotta. I prossimi giorni ti permetteranno di recuperare molto bene. Promettenti le giornate di giovedì e venerdì.

Gemelli

Si preannuncia una settimana che ti porterà qualche nuovo interrogativo, alcune perplessità e perfino nuove tensioni con gli altri. È da settimane che stai affrontando dei contrasti, soprattutto in casa. Dovrai pazientare ancora un po’, fino a maggio, per vedere un vero cambiamento in meglio. Lunedì, martedì e mercoledì dovrai avere particolare prudenza: evita le polemiche!

Cancro

La prossima settimana sarà ricca di opportunità ghiotte. Non potrebbe essere altrimenti con un cielo così importante. Già da lunedì avrai la Luna, il Sole, Mercurio, Venere e Giove in aspetto favorevole. Dovrai sfruttare al massimo queste giornate per portare avanti dei progetti, per fare scelte coraggiose. Sappi che da maggio in poi vivrai sulla scia delle decisioni prese adesso, per cui muoviti! Stimolanti le giornate di martedì, mercoledì, sabato e domenica.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti darà ancora qualche piccolo grattacapo, probabilmente nel lavoro. Il vero miglioramento ci sarà da maggio in avanti. Fino ad allora ti converrà cercare di non crearti problemi per nulla e tenere il tuo nervosismo a bada, specie tra sabato e domenica con la Luna in dissonanza. Stimolanti le giornate di giovedì e venerdì.

Vergine

La settimana metterà a dura prova i tuoi nervi. Già a partire da lunedì e martedì, con la Luna in opposizione, potresti diventare più agitato del dovuto. Cerca di non riversare in famiglia la tensione che proverai nel posto di lavoro. Nei prossimi giorni potresti avere altre complicazioni causate da una persona che cerca in tutti i modi di metterti in cattiva luce, di rallentare i tuoi passi. Sii prudente. Il weekend ti aiuterà a ritrovare un po’ di tranquillità in più.

Bilancia

La settimana ti regalerà un po’ di serenità in più rispetto a quelle appena trascorse, fatta eccezione per le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione. In ogni caso, rimboccati le maniche e sfrutta questi ultimi giorni per chiudere ogni situazione rimasta in sospeso che ti sta affliggendo, per risolvere i problemi ancora aperti. Sarà indispensabile arriverà al 10 maggio senza più fardelli pesanti, anche in amore.

Scorpione

La tua settimana sarà molto stimolante. Lunedì e martedì potrai contare su un cielo molto forte, capeggiato da Luna, Venere, Mercurio e Giove. Potrai recuperare alla grande, in amore e in famiglia, riportare la serenità nei rapporti interpersonali. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante, se solo vorrà mettersi in gioco. Occhio alle tensioni tra sabato e domenica: cerca di farti scivolare le cose addosso.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana ti costringerà a pazientare ancora un po’. Se ti senti ancora bloccato, cerca di mantenere la calma. La tua grande ripartenza avverrà a maggio. Fino ad allora sarà utile evitare le complicazioni e preparare il terreno. Cerca di sfruttare queste giornate, specialmente quelle di giovedì e venerdì, per metterti in luce, guadagnare la fiducia degli altri. Nervosismo tra lunedì e martedì: cerca di fare attenzione!

Capricorno

Sarà una settimana pieni di pensieri, di progetti interessanti da portare avanti. Dovresti sfruttare le prossime giornate per fare progetti, avanzare richieste, se desideri un cambiamento, se non ti senti del tutto appagato. Da maggio tutto sarà più lento e complicato e sarà difficile ottenere novità. Meglio agire adesso. Promettenti le giornate di lunedì e martedì, ma anche quelle tra sabato e domenica, quando la Luna sarà attiva.

Acquario

La tua settimana ti vedrà un po’ di nervoso, già lunedì e martedì. Cerca di fare attenzione ed prova a essere un po’ più accomodante, a riconoscere uno sbaglio, se lo hai commesso. Dallo scorso settembre hai intrapreso una nuova strada che porterà sviluppi interessanti da maggio in pio, quando Giove tornerà favorevole. Fino ad allora cerca di avere pazienza e di muoverti con attenzione e diplomazia. Stimolanti le giornate tra giovedì e venerdì.

Pesci

La settimana potrà regalarti belle soddisfazioni. Lunedì, martedì e mercoledì la Luna sarà nel tuo segno, accanto a Giove e Venere. Saranno giorni utili per ritrovare te stesso e la persona amata. Tu dovrai sforzarti di lasciare ogni timore per il futuro, di aprirti a nuove opportunità con fiducia. Così facendo, potrai attirare belle occasioni nella tua vita.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)