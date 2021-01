È stato rinvenuto un ordigno esplosivo lungo la sede di via Franguelline Nuove, altezza via Barleti, a San Pancrazio, nel comune di Russi. La strada è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Il Comune ha diffuso un avviso: “Stante la pericolosità della situazione, vi preghiamo di fare massima attenzione e di evitare di circolare in zona con ogni mezzo”

Nella mattinata di giovedì è previsto l’intervento degli artificieri per rimuovere l’ordigno.