Omicidio via Gardella, procuratore Barberini: “Non risultano screzi nella coppia” | VIDEO

La Procura di Ravenna ancora non si sbilancia su quanto avvenuto giovedì mattina in via Gardella, a Ravenna. Rimane la telefonata dell’uomo ai carabinieri ai quali ha raccontato di aver ucciso la moglie, senza poi attendere la volante inviata dalla centrale, gettandosi nel piazzale interno del proprio condominio dal balcone di casa al terzo piano. Il procuratore capo Daniele Barberini e il sostituto procuratore Marilù Gattelli, dopo aver esaminato la scena del crimine, sono ora in attesa dell’esito dei primi esami. La donna dovrebbe essere stata uccisa con un’arma da taglio, ma si attendono le conferme dell’esame autoptico. L’uomo è ora in ospedale in gravi condizioni.