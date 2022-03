È stato convalidato l’arresto di Claudio Cognola, l’uomo di 77 anni che nella mattinata del 10 marzo scorso, ha ucciso la moglie Maria Ballardini, 82 anni, mentre si trovava a letto, per poi gettarsi dal terzo piano del proprio condominio di via Gardella a Ravenna. Oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari, è comparso l’avvocato di Cognola. Il 77enne infatti si trova ancora nel centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni di salute.