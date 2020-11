“Nella riunione di ieri della Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’intesa sugli interventi compensativi a favore di imprese agricole che hanno subito danni causati dagli attacchi dalla cimice asiatica. I fondi, ripartiti nel prossimo triennio, ammontano a 110 milioni di euro totali e prevedono un ristoro pari a circa 63 milioni di euro per l’Emilia-Romagna, la regione più duramente colpita da questo insetto.

Inoltre per il sostegno alle imprese agricole colpite da eventi meteorologici eccezionali, riconosciuti con declaratoria dal 4 dicembre 2019, vengono stanziati complessivamente 13 milioni di euro rivenienti dal Fondo della Protezione Civile, di questi ben 3,1 milioni per la nostra regione”. Lo comunica il Senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

“La cimice asiatica ha flagellato la nostra regione e anche la nostra Provincia, così come spiegato da Coldiretti Rimini: solo in Emilia Romagna questo insetto ha provocato danni per oltre 270 milioni di euro mettendo in ginocchio centinaia di aziende con pesanti ripercussioni anche sul piano occupazionale ”. Prosegue Croatti.

“Queste risorse sono un importante segnale di vicinanza in un momento di estrema difficoltà per l’economia nazionale e mirano a sostenere le imprese nella ripresa dell’attività economica e produttiva. Accanto ai ristori, sarà fondamentale programmare gli investimenti futuri e alzare la marginalità aziendale per rilanciare le nostre aziende agricole sui mercati nazionali e internazionali”. Conclude Croatti.