L’Uoei Faenza celebra il compleanno nel giorno in cui doveva partire la Festa della Montagna.

Il 6 novembre 1912 fu infatti fondata la sezione locale dell’UOEI (Unione Operaia Escursionisti Italiani) per iniziativa di Angelo Lama, ufficiale sanitario. Primo presidente fu Galileo Bargossi, coadiuvato da Diego Babini archivista. L’associazione, terza in Italia e unica in Romagna, si rivolgeva a una fascia popolare di amatori delle passeggiate collinari e delle escursioni in montagna.

Ne è passato di tempo da allora e quasi infinite sono state le attività portate avanti dall’Uoei che può rivendicare un ruolo da protagonista in iniziative come la Cento Km del Passatore, la gestione della casa rifugio di Fontana Moneta, l’ampia proposta escursionistica e turistica, lo sci club negli ultimi anni plurivittorioso, e la Festa della Montagna, una delle più longeve manifestazioni con ospiti nel corso degli anni del calibro di Bonatti, Messner, Tomba e Compagnoni. In questo fine settimana avrebbe dovuto svolgersi la 54esima edizione a Faventia Sales. Uno spettacolo multivisione con diversi e prestigiosi ospiti: Ludovico Fossali, campione del mondo di arrampicata in velocità, uno dei più forti climber italiani, Luigi “Gigi” Dal Re, scalatore e artista ravennate, Christian Zauli, escursionista solarolese e poi Isacco Emiliani, fotografo professionista faentino che ama raccontare luoghi magici e lontani e martedì scorso è stato ospite a Geo su RAI 3per raccontare il suo progetto Arctic Visions: aurore boreali, cieli del Nord e gli spazi artici. La presentazione live a Faenza è rimandata per l’emergenza sanitaria e le limitazioni che hanno imposto il rinvio alla Festa della Montagna a data futura.

La speranza per l’Uoei è di riuscire a organizzare entro l’anno la mostra collegata “La Montagna sotto le dita” composta dai quadri e disegni di Luigi Dal Re.

Un anno difficile per l’Uoei da marzo ha dovuto annullare, ridurre o rinviare tante iniziative.

“Il 2020 resterà purtroppo nella memoria per questo – dice Pier Giorgio Gulmanelli presidente dell’Uoei che conta circa 700 soci – ma anche per la nostra nuova dimensione. Con l’entrata in vigore della nuova legge sul Terzo Settore, l’associazione si è dovuta conformare alla normativa. E’ stato approvato il nuovo statuto, iscritto con il numero 3249 nel Registro APS della Regione Emilia-Romagna con la denominazione Unione Operaia Escursionisti Italiani Faenza A.P.S.”

Per l’associazione manfreda, si è resa anche necessaria la separazione dall’U.O.E.I. Faenza della sezione Sci Club . A.S.D. che deve essere affiliata ad una federazione sportiva – la FISI in questo caso – ed essere iscrittaal CONI. Tutto questo a 60 anni dalle prime uscite e gare sugli sci.

Una delle poche note liete del 2020 è stato il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada vicinale ad uso pubblico che conduce alla casa U.O.E.I. di Fontana Moneta, nel Comune di Brisighella. I lavori sono stati finanziati con il Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 all’interno del bando pubblicato dal GAL (Gruppo di Azione Locale) L’Altra Romagna. L’intervento, gestito dall’Unione della Romagna Faentina, valorizza la storia di Fontana Moneta e i percorsi escursionistici che la circondano.