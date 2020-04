6 bottiglie d’acqua per un allenamento speciale di CrossFit per sostenere la Croce Rossa: CrossFit RMG lancia COWOD-19

In un momento di allerta nazionale per il COVID19, mossi dalla creatività e dalla motivazione dei tanti atleti appassionati, COWOD-19 è un evento sportivo benefico organizzato e fortemente voluto dalla associazione sportiva di casa CrossFit RMG di Cotignola, da CrossFit Pesaro e PowerZone di Senigallia, in collaborazione con JudgeRules, ovvero da una rete di associazioni sportive , già note nel loro sport di riferimento per due importanti eventi da loro organizzati: Radio Deejay Xmasters a Senigallia e Adriatic Games Games.

Trattasi di un “WOD”, un cosiddetto WORKOUT OF THE DAY (ovvero allenamento del giorno) che può essere svolto da tutti a casa propria (utilizzando come attrezzo una semplice cassa d’acqua), diventando un aiuto concreto alla Croce Rossa Italiana in questa situazione difficile.

Per la registrazione del proprio profilo e l’iscrizione a questa creativa Charity Challenge è necessario accedere tramite la piattaforma online Judge Rules

La quota di iscrizione è di 10 euro e la somma raccolta verrà donata a Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross per fronteggiare l’emergenza Covid-19.



Per entrare in classifica e partecipare a questa Charity Challenge, è necessario registrare un video durante l’esecuzione del workout e caricare il video e lo score sul portale in Judge Rules.

Verranno sorteggiati alcuni partecipanti e verranno premiati con coupon e buoni sconto di alcuni partner che stanno sostenendo questa iniziativa benefica