Il complesso ex Salesiani a Faenza torna crocevia del futuro, il prossimo sabato 17 febbraio, per oltre 450 studenti frequentanti la 5^ superiore del comprensorio faentino. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento del progetto Faenza Orienta, dopo la manifestazione DIRE, FARE FUTURO, dedicata agli studenti di 4^, e NO-PANIC, evento proposto agli studenti di 3^ media. Il Festival dell’Orientamento, che rappresenta un’opportunità senza precedenti per i giovani di esplorare le molteplici strade che si aprono dopo il diploma, è organizzato da Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, Faventia Sales, Fondazione Flaminia e Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, con il supporto de La BCC ravennate, forlivese e imolese, C-HUB, Tampieri Financial Group e Distretto San Silvestro.

Com’è organizzata la giornata

L’iniziativa ha fatto convergere oltre 40 professionisti e imprenditori di 13 settori lavorativi diversi per offrire una panoramica completa sul mondo della formazione post-diploma e del lavoro. Il workshop “Il Curriculum e il colloquio” curato da E-Work, Centro per l’Impiego e Informagiovani, sarà l’occasione per fornire agli studenti elementi concreti per valorizzare il loro profilo professionale. Infine, nelle ci sarà la possibilità di partecipare a tavole rotonde con alcuni manager del territorio su tematiche trasversali come la paura del fallimento, l’importanza della formazione continua, la crescita di competenze nelle soft skills.

Nelle scorse settimane gli studenti si sono autonomamente iscritti nei vari laboratori, secondo le loro aspettative e rispetto ciò che loro più interessa conoscere approfondire:

Il commento di Martina Laghi, Assessore scuola, formazione e sport del Comune di Faenza

Martina Laghi, assessore scuola, formazione e sporto del Comune di Faenza, commenta l’iniziativa: “Una comunità vicina agli studenti è una comunità che interagisce con loro e li supporta nel processo decisionale per il proprio futuro. Per questo il mio sentito grazie va agli oltre 50 professionisti che sabato mattina si sono resi disponibili per questi giovani, togliendo tempo al lavoro, alla famiglia e probabilmente anche al riposo per portare una testimonianza concreta. Grazie anche alle scuole, ai dirigenti e a tutti docenti che hanno accettato la proposta e ”

Il commento di Luca Cavallari, presidente di Faventia Sales

Luca Cavallari, presidente di Faventia Sales: “Il Festival dell’Orientamento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a promuovere la formazione e l’orientamento professionale dei giovani della comunità faentina, confermando l’impegno di Faventia Sales nel sostenere il talento e l’aspirazioni dei futuri protagonisti della società. E’ nostro intento rendere questo luogo spazio per i giovani e per il confronto, aspetti che questo genere di iniziativa fortemente promuove.