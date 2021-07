Va in onda oggi alle 18.00 in diretta sui nostri canali Facebook @Ravennawebtv @Faenzawebtv e YouTube l’ultima puntata del nostro format in diretta dagli stabilimenti balneari ravennati condotto da Maurizio Marchesi e Chiara Magrini.

Il format è una nuova produzione di Sviluppomedia editrice delle testate, un nuovo progetto editoriale in diretta con interviste “leggere” su cronaca, cultura, moda, gastronomia, volontariato, sport. “L’idea alla base del progetto è di offrire ai nostri lettori un pò di positività e spensieratezza dopo il periodo di chiusure imposto dalla pandemia, e riteniamo visti gli ascolti di esserci riusciti” afferma Gallamini Roberto, presidente di Sviluppomedia. “In questi due mesi abbiamo prodotto 9 puntate con 65 ospiti, e sono circa 5000 le persone raggiunte in ogni puntata con punte di 1200 visualizzazioni” conclude Gallamini.

In questa ultima puntata saranno ospiti, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Prof. Salvatore Voce direttore dell’Urologia dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci”, Sonia Muzzarelli responsabile del Patrimonio Storico-Artistico-Archivistico AUSL della Romagna, Cinzia di Pizio Direttrice artistica Ballet Ravenna studio scuola di danza, Luca Bellone Infermiere creatore dell’app Curiamo, Fabio Baldazzi direttore Generale Caviro Extra, e il nostro presidente Roberto Gallamini.

Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare tutti gli ospiti che hanno preso parte al nostro nuovo format, che speriamo di riproporre anche per l’estete 2022.