Oggi nebbia fitta nel ravennate

Ravenna e tutto il forese oggi si è svegliata coperta da una fitta nebbia. La visibilità è poca e sono tanti i disaggi soprattuto per chi deve guidare in questo inizio settimana.

Ecco come appare Ravenna coperta dalla nebbia, ma anche alcuni consigli pratici sulla guida in caso di nebbia, ai quali si deve sempre fare attenzione:

In caso di nebbia è necessario avere in auto il triangolo segnaletico e il giubbotto catarifrangente che sono sempre obbligatori. Questo perché in caso di incidente per scarsa visibilità o un guasto improvviso è possibile scendere dal veicolo e permettere agli altri automobilisti di avvistare meglio il luogo dell’eventuale sinistro.

Durante la marcia l’unico vero sistema per affrontare i banchi di nebbia è l’utilizzo dei fari. Nello specifico, in caso di guida con nebbia fitta e visuale scarsa è necessario accendere i fendinebbia.

Perchè, se si utilizzassero i fari abbaglianti, la situazione peggiorerebbe del tutto e l’automobilista si ritroverebbe con uno spesso muro bianco davanti.

In questi casi è necessario seguire delle semplici operazioni di prevenzione in maniera tale da non essere sopraffatti. Prima di tutto, pulire accuratamente il vetro frontale dai fastidiosi aloni che si creano nel tempo..

Tenere sotto controllo l’impianto di climatizzazione. L’aria calda e asciutta abbatte la quantità di umidità nell’automobile diminuendo l’appannamento dei vetri.