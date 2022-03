Oggi al Safari Ravenna ospiti un gruppo di profughi Ucraini

Oggi Il Giardino zoologico ravennate ha ospitato un gruppo di profughi Ucraini accogliendo immediatamente la richiesta arrivata dalla Chiesa greco cattolica San Michele dei Leprosetti di Bologna.

In questo momento così delicato, la Chiesa è diventata un presidio fondamentale per la raccolta di beni destinati alle zone colpite e per la stessa accoglienza dei profughi.

Ad attenderli al Safari una guida specializzata che li ha accompagnati nel percorso guidato all’interno del trenino del Parco che, insieme alla presenza di un’interprete nel gruppo, ha consentito a tutti di godere appieno di questa giornata.

Inoltre, tutte le mamme del Parco, hanno voluto donare personalmente ai bambini presenti del materiale scolastico.