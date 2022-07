Giovedì 14 e venerdì 15, dalle 7 alle 18, per ripristino pavimentazione stradale, in via Manzuta, divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ravegnana e l’intersezione con via Mattarello, eccetto veicoli in uso a frontisti del tratto indicato. Da lunedì 18 a venerdì 22, dalle 7 alle 18, in viale Elio Assirelli (SS 9), nel tratto compreso tra l’intersezione con via Renaccio e l’intersezione con via Santa Lucia, restringimento della carreggiata e riduzione da due a una corsia di marcia per i veicoli circolanti con direzione Bologna – Forlì.