Via San Bernardo, Via Sant’Ippolito nel tratto compreso tra via San Bernardo e via Della Croce, Via Giangrandi, Via Zauli: divieto di sosta 0-24 e chiusura al traffico veicolare dalle ore 8.30 alle ore 18.00, eccetto via San Bernardo in cui il giorno 21/09 la circolazione sarà consentita fino alle ore 14.00;