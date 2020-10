La denuncia è arrivata su Facebook e poi ai carabinieri di Faenza. In via Medaglie d’Oro sono state trovate delle polpette di carne con all’interno delle viti. Il ritrovamento risale a giovedì 22 ottobre nell’area sgambamento cani vicino all’istituto Strocchi. A scoprire le polpette è stato un proprietario di un cane. L’animale ne ha ingerita una, fortunatamente senza conseguenze, come hanno dimostrato gli esami condotti in una clinica veterinaria. Purtroppo si tratta dell’ennesima azione contro gli animali sul nostro territorio. La denuncia su Facebook è stata immediatamente condivisa da molti proprietari di cani che ora sono chiamati alla massima prudenza.