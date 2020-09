Ha inaugurato Stadera, il minimercato autogestito: primo passo verso il supermercato

Ha inaugurato ufficialmente sabato 19 settembre Stadera, il negozio dell’omonima cooperativa in via Veneto 4 nata per alimentare un’idea alternativa nel settore della distribuzione, dove i soci sono al contempo clienti e proprietari del negozio, ma anche volontari che mettono il loro tempo al servizio dell’impresa. L’apertura del punto vendita è il primo passo verso l’organizzazione di un vero e proprio supermercato autogestito. 400 prodotti selezionati prevalentemente nel biologico, nella filiera corta, ecosotenibile e sociale, acquistabili anche attraverso il servizio e-commerce