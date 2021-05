Tornano le giornate FAI di Primavera: tante le iniziative per celebrare la cultura e l’ambiente

Sabato 15 maggio e domenica 16 maggio tornano le giornate di Primavera organizzate dal Fondo per l’Ambiente Italiano, che nel 2021 giungono alla 29esima edizione. La pandemia non ha infatti fermato le iniziative organizzate dalla Fondazione dedicate alla scoperta del patrimonio culturale italiano, e proprio questa mattina la delegazione FAI ravennate ha presentato il programma delle visite guidate organizzate per l’edizione 2021 sul territorio. Le visite, che spaziano dalla Villa Romana di Russi al Podere Pantaleone di Bagnacavallo, si svolgeranno principalmente all’aria aperta: saranno infatti l’ambiente e la natura i protagonisti principali degli appuntamenti.