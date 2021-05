Claudio Nanni, l’ex marito di Ilenia Fabbri ora in carcere con l’accusa di aver ordito un piano per la morte della donna, ha rinunciato all’eredità a favore della figlia Arianna. La notizia è stata rilanciata su diversi organi di stampa, anche a livello nazionale. Il caso, nei mesi scorsi, colpì notevolmente l’opinione pubblico in tutta Italia.

Claudio Nanni, legalmente, era separato da Ilenia Fabbri ma non ancora divorziato. Per questo motivo all’uomo spetterebbe una parte dell’eredità della donna, fra cui anche l’abitazione dove è avvenuto l’omicidio o comunque una parte di essa. Nel frattempo le indagini riguardanti l’omicidio non sono ancora state chiuse. Per la morte di Ilenia Fabbri rimangono comunque indagati Claudio Nanni, come mandante, e Pierluigi Barbieri, individuato dalla procura della Repubblica come il sicario assoldato dall’ex marito. Nella sua confessione ai magistrati, Pierluigi Barbieri ha rivelato che l’accordo per la morte della donna prevedeva il pagamento di 20 mila euro e la donazione di un’auto.