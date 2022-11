Nuova scuola dell’infanzia a San Michele: entro l’anno dovrebbe aprire anche il parcheggio

Il parcheggio della scuola Maria Grazia Zaccagnini a San Michele dovrebbe aprire entro la fine dell’anno. L’area sta creando malcontento fra i residenti della frazione ravennate e rappresenta l’ultimo passaggio di una nuova edificazione che ha avuto non pochi contrattempi. Inoltre, per un disguido che non è ancora stato possibile chiarire, genitori e residenti avevano pensato che l’area di posteggio fosse già fruibile, tant’è che qualcuno vi aveva persino lasciato la propria automobile, salvo poi ritrovarsela chiusa all’interno delle cancellate del cantiere. Al momento manca ancora il collaudo, ma le autorizzazioni dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.